İlave tediye ödemeleri ne zaman? 2022 tediye ödeme tarihleri!

Kamu işçilerinin beklediği 2019 yılı ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 3 ve 4’üncü taksitlerinin tarihi belli oldu. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda çalışan işçilere ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki, Kamu işçilerine tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Kim ne kadar tediye alacak? İşte kamu işçilerinin ikramiye tarihi.

İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek?

Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta verildi. Kamu işçilerin ilave tediye ödemesinde ikinci taksit ödemeleri de 29 Nisan'da verilecek.

İlave tediye ödemeleri son taksit ne zaman yatacak?

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

Tediye nedir?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.