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Ekonomi İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, ilave tediyeler ne zaman ödenecek? | İlave tediyelerin ödeneceği tarih

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:50:00 -
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ne zaman hesaplarına yatacağına yönelik bir açıklama yaptı. Peki, ilave tediye ne zaman yatacak?

Tediye ne demek?

Tediye kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına geliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün ) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs tarihinde ödenmişti.

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü de 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

 

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