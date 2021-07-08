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Ekonomi İlave destek ödemesi yapılacak mı? Devlet destekleri olacak mı?
Ekonomi

İlave destek ödemesi yapılacak mı? Devlet destekleri olacak mı?

Korona salgını sürecinde devlet, her daim vatandaşın yanında yer aldı. Dünya ülkeleri koronaya karşı etkili mücadele edemezken, Türkiye sağlık altyapılarının güçlü olması nedeniyle salgınla mücadeleyi büyük bir başarıyla atlattı. Korana tedavisinden korona aşısına kadar çok büyük başarılara imza atan Türkiye, salgın sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara da kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, hibe desteği, kredi borç erteleme ile borç yapılandırma imkanları ile milyonlarca vatandaş rahat bir nefes aldı. Vatandaşlar yeniden ilave destek ödemelerinin olup olmayacağını merak ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilave destek ödemelerine ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 13:08:00 - 2021-07-08 13:08:47
İlave destek ödemesi yapılacak mı? Devlet destekleri olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buada yaptığı konuşmada korona salgını sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara yeniden desek ödemelerine ilişkin müjdeyi verdi. Erdoğan, “İktidarımızı insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına bina etmiş bir parti olarak, önce vatandaşlarımızın refahını sağlamak zorundayız. Bunun için ilerleyen günlerde ilave destek adımları atabiliriz.”

 

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