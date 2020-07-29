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Gündem

İlahiyatçı Profesör İsmail Sağlam: İstanbul Sözleşmesi bu millete uymaz, iptal edilmeli

İlahiyatçı Prof. Dr. İsmail Sağlam, yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 21:10:00 - 2020-07-30 00:35:25
İlahiyatçı Profesör İsmail Sağlam: İstanbul Sözleşmesi bu millete uymaz, iptal edilmeli

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sağlam, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İstanbul Sözleşmesi, süresiz nafaka ve toplumun ahlaki gidişatına yönelik sorularını cevapladı.

Prof. Dr. Sağlam, İstanbul Sözleşmesi'nin bu millete uymadığını ifade ederek derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

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Yorumlar

Yavuz 1517

İstanbul sözleşmesi denen paçavra sözleşme, TÜRK AİLE yapısını maalesef derinden vurdu. Kadınları koruyalım derken, ERKEKLERİ maalesef daha saldırgan hale getirdi. Şiddet azalacağına daha da artı. Yani, İstanbul sözleşmesi denen aile katili sözleşmeden TÜRKİYE derhal çekilmelidir. ERKEKLERİ evlerinden uzaklaştırmak ne demek. Bunlar nerede yiyip içecekler. Nerede yatıp kalkacaklar. Kadınların DİL şiddeti ne olacak. Kadınların beyanı esastır demek, nasıl bir hukuki alan içerisinde yer bulabiliyor. Kadın-ERKEK cinsiyet eşitliği nasıl bir aklın ürünüdür. Lgbt gibi insan vasfını yitirmiş, hayvandan daha aşağıya türleri bizlerin kabul etmesi mümkün değildir. İSLÂM'a, TÜRK AİLE yapısına kökten ters bu paçavra İstanbul antlaşması derhal ÇÖP olmalıdır.
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Uyanmayalız

Gaflet uykusundan uyanmaliyiz. Avrupa kendi gibi bizim de toplum ve ailesi yapısını bozuyor. Onlar bizi savaşla yememeyecegini anladı. Bizi kendilerine benzederek yeniyorlar. Toplum ve aile anca İslam ile korunur.
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