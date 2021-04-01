İlahiyatçı Prof. Dr. Orhan Çeker'den ‘JET İMAM’ uyarısı: Sakın onların arkasında teravih kılmayın

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

İslam alemi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Teravih namazı, Ramazan ayının vazgeçilmezi olan ibadetler arasında yer alıyor. İlahiyatçı Prof.Dr. Orhan Çeker ise, teravih namazlarını hızlı kıldıran ‘jet imamlara’ ilişkin Müslümanları uyardı.

“Jet imamların arkasında namaz kılmayın ve şikayet edin”

“Jet imam” olarak nitelendirilen imamların teravih namazlarını hızlı kıldırmasının önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof.Dr.Orhan Çeker, şöyle konuştu:

“Teravih namazlarını hızlı kıldıran imamlar olursa cemaat önce bu görevlileri uyarmalı, eğer aynı şekilde hızlı kıldırmaya devam ediyorlarsa bu durumda ilgili yerlere ‘jet imamlar’ şikayet edilmelidir.”

“Hiç kılınmamış ya da en iyi ihtimalle namaz borçlanılmış olunur”

Teravih namazının tadili erkana göre kılınması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Orhan Çeker, “Tadili erkana uyulmadan çok hızlı bir şekilde teravih namazı kılınmaz. Tadili erkana göre kılınmayan, hızlı bir şekilde teravih kılınması halinde ya hiç kılınmamış veya en iyi ihtimalle namazı borçlanmış olurlar.” şeklinde konuştu.

“Jet imamın arkasına gitmektense evinizde 8 rekat olarak kılın”

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamların sürekli uyarıldığını ancak bütün uyarılara rağmen zaman zaman bazı olumsuzlukların yine de yaşındığına işaret eden Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden görevli Prof.Dr. Orhan Çeker, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hızlı teravih namazı kıldıran ‘jet imamların’ arkasına gitmektense Müslümanlar evinde gerekirse 8 rekat olarak namazlarını kılabilirler. Hatta öyle bir durumda evlerinde kılmaları daha da iyi olur.”





