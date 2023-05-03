İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu vefatının 3. yılında rahmetle anılıyor
Dürüst, samimi, mütevazı ve insana değer veren kişiliği ile ömrünü İslam'ı anlatmaya adayan İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatının üzerinden 3 yıl geçti.
Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalışan Döngeloğlu, İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yaptığı araştırma, inceleme, gezi yazıları ve ramazan aylarında hazırlayıp sunduğu televizyon programlarıyla biliniyordu.
“Allah'a Adanmış Hayatlar” kitabını kaleme almıştı
Sosyal yaşantısında katıldığı konferans ve sempozyumlarda da irşat faaliyetlerinde bulunan Döngeloğlu, "Peygamberin İzinde", "Allah'a Adanmış Hayatlar", "Yeryüzünün Yıldızları", "Sözün Miracı; Dua", "Allah Resulünü Görenler", "Peygamberimizin Dostları" ve "Mus'ab bin Umeyr" gibi birçok eser kaleme aldı. Aralık 2019’dan itibaren dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovit-19) teşhisiyle Başakşehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ömer Döngeloğlu, 3 Mayıs 2020'de 52 yaşında vefat etti.