İlahiyatçı Koç, Ali Koç'u böyle övdü: Bu sevap sülalesine yeter

İlahiyatçı Mehmet Emin Koç, Haydar Baş'ın televizyonu Meltem TV ekranlarında Ali Koç ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Koç'a övgüler yağdıran Emin Koç, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Allah razı olsun." dedi.

"Ali Koç'un sülalesine yeter"

Fenerbahçe Başkanı ile ilgili sözlerine devam eden ünlü ilahiyatçı, "Ali Koç, Fenerbahçe Stadına mescit açtı. Her bir vatan evladı sevinir bayram yapar. Ceddine rahmet olsun. Orada kılınan her bir namaz Ali Koç'un sülalesine yeter. Her bölüme abdesthaneler yaptı. Sıcak su akıtıyor." dedi.

