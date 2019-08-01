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İlahiyatçı Emin Işık vefat etti

İlahiyat Profesörü Emin Işık 83 yaşında hayatını kaybetti. Işık'ın cenazesi, yarın cuma namazını müteakip Şişli Camisi'nden kaldırılacak.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
İlahiyatçı Emin Işık vefat etti

İlahiyatçı, akademisyen ve yazar Emin Işık 83 yaşında Hakk'a kavuştu.

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Uluğbeyimiz Emin Işık Hakk'a yürüdü. Cenazesi yarın cuma namazını müteakip Şişli Camisi'nden kaldırılarak, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.

Emin Işık kimdir?

Prof. Dr. Emin Işık, 1936'da Hatay'da dünyaya geldi. İlk dini eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babası Hoca Şemseddin Efendi'den alan Işık, Demirköprü Köyü İlkokulu'nda okuduktan sonra iki yıl Antakya Kur'an Kursu'nda Kur'an hafızlığı eğitimi aldı.

Işık, 1960'ta İstanbul İmam Hatip Okulu'nu, 1964'te ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi.

İstanbul İmam Hatip Okulu'nda 1965-1968 yılları arasında öğretmenlik yapan yazar, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Kur'an İlimleri ve Tefsir Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Emin Işık, Ebubekr İbnu'l Enbari'nin "Kitabu'l-Vakfi ve'l-İbtida" adlı eseri üzerinde yaptığı edisyon kritik çalışmasıyla doktorasını yaptı.

Yüzden fazla makale ile ansiklopedi maddesi kaleme alan Prof. Dr. Işık, 39 sene dört ay süren resmi hizmetin ardından 2001'de emekli oldu.

Prof. Dr. Emin Işık'ın makaleleri Fikir ve Sanatta Hareket, Tohum, İslam Medeniyeti dergileriyle Tercüman ve Ayrıntılı Haber gazetelerinde yayımlandı.

Işık'ın, Devleti Kuran İrade (1971), Kur'an'ın Getirdiği İrade (1974), Bilginler Konuşuyor (Suphi Saatçi, Abdülkadir Özcan, Altan Deliorman, Cezmi Eraslan, Durmuş Hocaoğlu ile, 2003), Belh'in Güvercinleri (2008), Aşkı Meşk Etmek (2010), Türk Düşüncesi (Abdullah Çiftçi, Abdullah Kederoğlu, Dilaver Cebeci, Yümni Sezen ile 2010), Nurettin Topçu - Çağdaş Bir Dervişin Dünyası (2019) kitapları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:49
  1. İstanbul
  2. Hatay
  3. Prof. Dr. Emin Işık
  4. Emin Işık
  5. Emin Işık cenazesi
  6. Kitabu'l-Vakfi ve'l-İbtida

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  • Kaktus SydneyKaktus Sydney2 sa önce
    İnna Lillahi Wa İnna İleyhi Rajoon!Allah rahmet eylesin!
  • AsiAsi3 sa önce
    Hocaya allah rahmet eylesin mekani cennet olsun bir harfogretenin kolesi olurum

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