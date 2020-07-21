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Eğitim

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020

İlahiyat kontenjanları 2020 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. YKS’ye girenler hayallerini kurdukları okulların ve bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “ilahiyat kontenjanları 2020” , “İslami ilimler fakültesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:10:00 -
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020

Bu sene üniversite sınavı koronavirüs salgını gölgesinde geçti. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. İlahiyat okumak isteyenler taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırıyor. Konu hakkında YÖK önemli bir açıklama yaptı.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanı 19 bin 353 kişi olduğu belirtildi.

 

Üniversite sayısal bölümler yüzdelik dilimleri
Üniversite sayısal bölümler yüzdelik dilimleri

Eğitim

Üniversite sayısal bölümler yüzdelik dilimleri

Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir
Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

Eğitim

Sözel puanıyla hangi bölümler seçilir

Üniversite kontenjanları 2020
Üniversite kontenjanları 2020

Eğitim

Üniversite kontenjanları 2020

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