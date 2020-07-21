İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020
İlahiyat kontenjanları 2020 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. YKS’ye girenler hayallerini kurdukları okulların ve bölümlerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “ilahiyat kontenjanları 2020” , “İslami ilimler fakültesi kontenjanları 2020” konularını araştırıyor.
Bu sene üniversite sınavı koronavirüs salgını gölgesinde geçti. Sınavın ardından gözler sonuçlara çevrildi. İlahiyat okumak isteyenler taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırıyor. Konu hakkında YÖK önemli bir açıklama yaptı.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanları 2020
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjanı 19 bin 353 kişi olduğu belirtildi.