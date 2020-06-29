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Eğitim

İlahiyat bölümü taban puanları devlet ve özel üniversite ilahiyat sıralama

İlahiyat puanları kaç? YKS TYT AYT sınav oturumları 27-28 Haziran'da yapıldı. 2020 YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları bu kez de tercih maratonu bekliyor. İlahiyat Fakültesi tercihinde bulunacaklar daha şimdiden ilahiyat puanları, sıralama ve kontenjanlarını merak etmeye başladı. İşte ilahiyat puanları, ilahiyat sıralama ve kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 17:02:00 - 2020-06-29 17:03:26
İlahiyat bölümü taban puanları devlet ve özel üniversite ilahiyat sıralama

Üniversite ilahiyat taban puanları 2020, 4 yıllık üniversite taban puanları kaç oldu araştırması 2020 YKS sınavına giren adaylarının bir numara gündemi. YKS sınav oturumları 27-28 Haziran'da tamamlandı. YKS sonuçları ise 28 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ardından üniversite tercih maratonu da başlayacak. ÖSYM'nin ATLAS TERCİH robotu ile geçmiş yıllara ait taban ve tavan puanları öğrenmek mümkün.

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