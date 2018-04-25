İlaçsız baş ağrısı nasıl geçer?

Araştırmalara göre, en yaygın olarak şikayet edilen rahatsızlıkların başında baş ağrısı gelir. En sık yaşanan sağlık sorunu olan baş ağrısına; migren, sinüzit, banyo sonrası kurutulmayan saç, beyinde sıkışan kan damarları gibi durumlar neden olabilir.

Uzmanlara göre, baş ağrısı şikayetlerinde ilk olarak ilaca başvurmak sağlıklı bir yöntem değildir. Öncelikle doğal yollara başvurulmalıdır.

İŞTE BAŞ AĞRISINA İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER;

- Baş ağrısına iyi gelen etkili çözümlerden biri limon ve nanenin ferahlatıcı etkisidir. Üç yaprak taze naneyi ve taze sıkılmış yarım bardak limon suyunu bir kaseye koyup 5 dakika bekletin. Ardından temiz bir bez parçasını karışımın olduğu suda ıslatıp ağrının olduğu bırakın.

- Bir diğer etkili çözüm ise sıcak su ve buz torbası uygulamasıdır. Enseye buz torbası yerleştirilip, ayaklar sıcak su içerisine konulmalıdır. Bu şekilde vücudun kan akışı değişerek damarların rahatlaması sağlanabilir.

- Bazı uzmanlara göre zencefilin doğal ağrı kesici etkisi vardır. Taze rendelenmiş zencefil, bir bardak suyun içine iki tatlı kaşığı miktarında atılır. Hazırlanan su, baş ağrısının olduğu esnada içildiğinde beyne giden damarları rahatlatır. Böylelikle baş ağrısı yavaş yavaş azalır.

- Baş ağrısı, migren ya da sinüzitten kaynaklanıyorsa, lavanta ve nane gibi kokular ağrının azaltılmasına yardımcı olur.

- Spa merkezlerinde kullanılan obsidyen taşının da baş ağrısına faydası vardır. Buzlukta soğutulan obsidyen taşı ağrıyan yerde 10 dakika bekletilir. Ferahlatıcı etkisi olan bu şifa taşının baş ağrısı geçene kadar da ağrıyan noktaya koyulmasında fayda vardır.

- İçerdiği salisilin enzimi sayesinde çiğ badem de baş ağrısına iyi gelir. Günde 20 tane yenmesi yeterli olacaktır.