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İlaçlar iştah artırmaz vitaminlere aldanmayın

İştahsızlık çok göreceli bir değerlendirmedir. Çoğunlukla anneler istedikleri kadar veya uygun gördükleri yemeği yemeyen çocuklarını iştahsız olarak değerlendiriyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:12
İlaçlar iştah artırmaz vitaminlere aldanmayın

Bebeğin boy ve kilosu normal sınırlarda sürekli ve düzenli olarak artıyorsa, iştah ilaçlarının kullanılmasına gerek yok.. Ancak bebek veye çocukta iştahsızlık olarak belirlenen sorun, “yemek yemeği reddetmek” ise ve çocuk yemek yemeğe tepki geliştirmiş ise, kısa bir süre, söz konusu direnci kırmasında yardımcı olması için kullanılması mümkündür. Buna elbette hekim karar vermelidir. Zaten tüm tıp literatüründe iştahı artırdığı bilinen ilaçlar çok az sayıdadır.

Genellikle alerji ilaçları iştahı da artırırlar. Ancak rutin ve yaygın bir uygulama olarak her çocukta kullanılmaları söz konusu değildir. Ayrıca beslenme sorununun düzelmesinde tek başına yeterli de olmazlar. Bu süre içinde “anne-çocuk-beslenme-yemek yeme ilişkisi” de düzenlenmelidir. Anne-babanın da ilacın etkisini, uygun davranış modelleri ile desteklemesi gerekir.

Yaygın olarak sanıldığının aksine vitaminler iştah açmaz. Bu nedenle de kilo aldırmaz. Amerikan Pediatri Akademisi başta olmak üzere pek çok uluslararası beslenme komisyonu bir yaşından sonra rutin vitamin takviyesini tavsiye etmiyor. Çocuğun beslenme hikayesi detaylı olarak değerlendirilmeli ve ihtiyaç duyulursa vitamin desteği yapılmalıdır. Suda eriyen vitaminler idrarla atılır. Yağda eriyen vitaminler ise diyetteki yağ ve vücudun depolarının ihtiyaçları doğrultusunda emilir. Ağızdan kullanılan vitaminlerde bu sebeple toksisite görülmez.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:12
  1. iştah
  2. iştah artıran ilaç
  3. çocuklarda iştahsızlık

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