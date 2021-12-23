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Yerel İlaç yok diye eczacıya bıçak çekti! Sonrası...
Yerel

İlaç yok diye eczacıya bıçak çekti! Sonrası...

Adana'da bir kişi, talep ettiği ilacın olmadığını söyleyen eczacıya bıçak çekti. Eczacı ile çalışanını tehdit eden saldırgan, çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından kimliğini saptadığı Cumali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 13:28:00 -
İlaç yok diye eczacıya bıçak çekti! Sonrası...

Adana'nın Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki bir eczaneye dün saat 15.30 sıralarında elinde reçete ve raporla giden Cumali Ö. iddiaya göre, uyuşturucu etkisi yapan ağrı kesici ilaçtan almak istedi.

Eczacı Ertuğrul Atalay, ilacın kendilerinde olmadığını, depolardan da temin edemediklerini söyledi. Bunun üzerine Cumali Ö. ısrarlı tavırlar gösterip, daha sonra da cebinden çıkarttığı bıçağı Atalay'a salladı. Eczanedeki bir çalışanın araya girmesiyle dışarı çıkan Cumali Ö., kapının önünde de saldırgan tavırlarını sürdürüp, bıçağı sallamaya devam etti.

Kimliği tespit edildi

Çevredekilerin müdahalesi sonrası Cumali Ö., tehditler savurarak bölgeden kaçarak uzaklaştı. Atalay, olayın ardından polis ekiplerini arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasından kimliğini saptadığı Cumali Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

'Bir anda saldırdı'

Sağlıkta şiddetin önlenmesini istediklerini belirten Ertuğrul Atalay, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:
''Reçetedeki ilacı temin etmekte zorlanıyorduk. Bunu kendisine söylediğimizde, bir anda saldırdı. Tehditler savurarak dışarı çıktı ve elinde kesici alet vardı. Ağza alınmayacak sözler söyledi ve yaralama kastı vardı. Yoldan geçen insanlara ve esnafa da saldırdı. Daha sonra çevredekiler araya girdi ve bölgeden ayrıldı.''

Adana Eczacı Odası'ndan kınama

Adana Eczacı Odası da, yaptığı yazılı açıklama ile yaşananları kınadı.
Yönetim Kurulu adına bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Ö. Mürsel Yalbuzdağ "Eczacılar, eczanelerimizde halk sağlığı adına hizmet veren kurumlarız. Hastaların sağlığına kavuşması için çalışanlarımızla birlikte işlerimizi titizlikle yapıyoruz. Zaman zaman haksız talepte bulunan vatandaşlar istedikleri olmayınca sözlü ve fiziksel saldırılarda bulunuyor. Eczacı Odası olarak saldırıyı kınıyor, failin yakalanarak cezalandırılmasını ve sağlıkta şiddetin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

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