Yaşam İlaç yazdırmaya gitti! Feci ölüm hastane bahçesinde buldu
Yaşam

İlaç yazdırmaya gitti! Feci ölüm hastane bahçesinde buldu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İlaç yazdırmaya gitti! Feci ölüm hastane bahçesinde buldu

İlaç yazdırmak için gittiği hastaneden çıkarken traktörüyle geri manevra yapan 92 yaşındaki Muharrem Arslanhan, otoparktan iki metre aşağı düşerek ağır yaralandı. Yaşlı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Korkunç kazanın adresi Aksaray... İlaç yazdırmak için hastaneye giden 92 yaşındaki i Muharrem Arslanhan, çıkışta bindiği traktörle kaza yaptı.

 

Kronik hastalıkları için gitti

Ağaçören İlçe Devlet Hastanesi'ne giden 6 çocuk babası Muharrem Arslanhan, yaşlılığa bağlı kronik hastalıkları ile ilgili ilaç yazdırdı. Reçetesini aldıktan sonra evine gitmek için hastane otoparkındaki traktörüne binen Arslanhan, geri manevra yaptığı sırada, otoparkı çevreleyen demir korkulara çarpıp, 2 metre yükseklikten düştü. Ters dönen traktörün altında kalan Arslanhan, yaralandı. Ekiplerin müdahalesi ile traktörün altından kurtarılan Arslanhan, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslanhan, burada yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

