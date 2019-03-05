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İlaç reçeteleri değişebilir! Eczacılardan flaş öneri

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, vatandaşların ucuz-pahalı ilaç ayrımı yaptığını belirterek "Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır" dedi.

05 Mart 2019 Salı 10:45
İlaç reçeteleri değişebilir! Eczacılardan flaş öneri

Reçetelerde ilaç ismi yerine ilacın etken maddesinin yazılmasını talep eden eczacılar, bu sayede devletin ilaç harcamalarının en az yüzde 20 düşebileceğine dikkat çekti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan yaptığı açıklamada "Kronik hastaların ilaç raporlarına yaklaşık 10 yıldır etken madde yazılıyor. Bunun çok olumlu faydaları görüldü. Aynı yöntemin reçetelerde de uygulanmasını hem eczacı hem hekim hem de SGK için yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Eczacı Dursun İbili ise konuyla ilgili "Hasta daha ucuz eş değer A ilacı yerine özellikle pahalı olan B ilacını istiyor. Reçeteye ilaç ismi yerine etkin madde yazılması ilaçta marka takıntısını sona erdirir" dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:45
  1. eczane
  2. ilaç reçetesi

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