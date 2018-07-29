İlaç lobisi hedef almıştı... Canan Karatay'a skandal 'meslekten men' cezası!

“Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor” şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’a verilen ceza belli oldu.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Karatay'ın 15 gün süreyle meslekten men cezası, Danıştay 8. Daire tarafından onandı.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre üç yıl önce bu sözlerden sonra harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015’te Karatay’ı İstanbul Tabipler Odası’na şikayet etmiş, yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015’te Karatay’ın “15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması”na karar vermişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016’da Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne iptal davası açmış ancak mahkeme 21 Nisan 2017 tarihli disiplin işleminin iptali istemli davanın reddine karar verip “Disiplin cezası yerindedir” denilmişti.

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Karatay’ın avukatı bu kez yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nde istinaf yoluna başvurmuş, ancak buradan da istediği sonuç çıkmamıştı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını 19 Mart’ta temyize götürmüştü. Ancak Karatay’ın bu girişimi de sonuç vermedi. 7 Haziran tarihinde verildiği ortaya çıkan mahkeme kararında, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 19/03/2018 tarih kararı ile temyiz isteminin reddine ilişkin verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir” ifadelerine yer verildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, 19 Haziran tarihinde İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazıyla da Prof. Dr. Karatay’a disiplin işleminin uygulanmasının istendiği bilgisine ulaşıldı. Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 26 Haziran tarihinde Prof. Dr. Karatay’ın çalıştığı özel sağlık kurumuna gönderilen yazıda ise, personel çalışma belgesinin aslının iadesinin talep edildiği ortaya çıktı.

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