İlaç kullanmadan grip nasıl geçer?

Öncelikli olarak gripten kurtulmak için bağışıklık sisteminin güçlendirmek gerekmektedir. Bunun yolu da iyi bir beslenme ve vitaminlerden geçmektedir. Özellikle antioksidan özellikler gösteren C vitaminin tüketilmesi oldukça faydalıdır. Portakal, greyfurt, mandalina, limon gibi meyveler C vitamini açısından oldukça zengindir.

Bu meyvelerin direk olarak ya da taze sıkılmış meyve suları gribe karşı çok etkili olmaktadır. Eğer vitamin desteği tavuk suyu, haşlama tavuk gibi sağlıklı besinler ile desteklenirse hızlı bir tedavi sağlanmış olunur.

Griple savaşmada en etkili yollardan bir tanesi de bol sıvı tüketimidir. Bu yüzden grip olan kişilerin gün içerisinde bol bol su içmesi tavsiye edilmektedir. Buna ek olarak ıhlamur başta olmak üzere bitki çayları da yararlı olur. Gün içerisinde tüketilmeleri gerekmektedir.

Evde yapılacak olan sebze çorbaları da griple savaşmada oldukça etkili olmaktadır.

Ev içerisinde grip olan kişilerin kaldıkları yerlerin temizliğine ve havanlandırılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özlelikle sigara dumanından uzak durulmasında fayda vardır. Bu şekilde tedavi süreci hızlandırılmış olunur.

Son olarak grip olanların unutmaması gereken en önemli kural iyi bir dinlenmedir. Vücudun kaybettiği enerjisini geri kazanması için birkaç dün dinlenmesi gerekir. Bu süre zarfında ağır aktivilerin yapılmamasına dikkat edilmelidir. Bu yöntemler uygulandığı takdirde ilaç kullanmadan grip probleminden kurtulmak mümkündür.

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