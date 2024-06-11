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Kadın - Aile İlaç gibi tarif 3 dakikada hazırlanıyor! Doğal ağrı kesici: Sağlık sorunu için sofranızdan eksik etmeyin
Kadın - Aile

İlaç gibi tarif 3 dakikada hazırlanıyor! Doğal ağrı kesici: Sağlık sorunu için sofranızdan eksik etmeyin

Yeniakit Publisher
2024-06-11 19:12:00 -
İlaç gibi tarif 3 dakikada hazırlanıyor! Doğal ağrı kesici: Sağlık sorunu için sofranızdan eksik etmeyin

Boğaz ağrısı ve öksürük için ilaç gibi bir tarifle geldik. Altın süt de denilen zerdeçallı süt vücuttaki enfeksiyonu yok ediyor. Peki, zerdeçallı süt nasıl yapılır?

ilaç gibi tarifler araştırılıyor. Bunlardan biri de altın süt denilen zerdeçallı süt. Zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile hazırlanan karışım boğaz ağrısı ve öksürük için şifa oluyor.

ZERDEÇALLI SÜTÜN FAYDALARI

Boğaz ağrısı için faydalıdır

Hücreleri yeniler

Sindirimi düzenler, yağ yakımını hızlandırır
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tok tutar, dolayısıyla kilo vermeye yardımcıdır

Zerdeçallı süt cilde de faydalıdır. Akne ve lekeleri azaltır

Doğal ağrı kesici özeliği vardır, özellikle regl sancılarına iyi gelir

Karaciğer yağlanmasına engel olur

Bağışıklığı güçlendirir

ZERDEÇALLI SÜT TARİFİ

200 milim sütü bir cezvenin içine koyun. İçerisine 2 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı soğuk katı Hindistan cevizi yağı ve son olarak aroma vermesi için 1 adet anason ekleyin.

Karıştırın. 2-3 dakika kaynayıp demlenmesinin ardından içilebilirsiniz.

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