İlaç gibi bir ağaç: Ardıç

Bunların faydalarına gelince:

Kandaki şeker miktarını düşürür. Pankreas'ın normal çalışmasını sağlar. Nekahat devresinin çabuk anlatılmasına yardımcı olur. Vücuda dinçlik verir. Böbrekleri, mesaneyi ve idrar yollarını temizler. Ter ve idrar söktürür, vücudda biriken suyu boşaltır. Soğuk algınlığı, romatizma, damar sertliği ve nikriste faydalıdır. Kadınlarda görülen, beyaz akıntıyı keser. Aybaşı ağrılarını dindirir. Böbreklerinde iltihap olanlar kullanamaz. Ayrıca tavsiye edilen miktarı da aşmamalıdır.

Ardıç Yağı:

İdrar söktürücüdür.

İştah açııcıdır

Mide ağrısını giderir.

Boğaz ağrısında,

Saç dökülmesinde kullanılır.

Kan şekeri düzeylerini düşürür.

Cilt hastalıklarında, selülit tedavisinde, romatizmal hastalıklarda ve kramplarda kullanılır.

DİKKAT: Yüksek dozları böbreklere zarar verebilir..

Kullanılışı: Dahilen; 2-3 damla bir fincan suya damlatılarak kullanılır. Haricen; ayak mantarlarında uygulanır. Masaj yapılarak cilt altında toplanan yağ ve toksik maddelerin terleme yoluyla dışarı atılmasını sağlanır. Haricen uygulama öncesi bölge kolonya ile temizlenmelidir.

Banyo suyuna katılabilir.