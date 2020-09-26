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Aktüel İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor
Aktüel

İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-26 00:17:44 -
İlaç firması Johnson&Johnson: Kovid-19 aşımız klinik denemelerde güçlü bağışıklık oluşturuyor

NEW YORK (AA) – ABD merkezli Johnson&Johnson (J&J), ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde virüse karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunun gözlendiğini bildirdi.

''Ad26.COV2.S'' adı verilen aşının tek dozunun iki doza eşit derecede olumlu tepki verdiği ve bu nedenle dağıtımının daha kolay olacağı ifade edildi.

Moderna and Pfizer tarafından yaklaşık 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri sürdürülen söz konusu aşının yaşlı nüfus üzerindeki etkisinin şu aşamada belli olmadığı kaydedildi.

Klinik deneylerde genç katılımcılarda bağışıklık tepkisi yüzde 64 civarında çıkarken, 65 yaş üstünde bu oranın yüzde 36 gibi düşük bir seviyede kaldığı belirtildi.

J&J'nin son aşama olarak aşıyı 60 bin kişi üzerinde deneyeceği, daha sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesine kullanım izni ve seri üretim için başvuru yapacağı bildirildi.

Firma yetkilileri, 3 faz olarak bilinen son aşamanın yıl sonuna veya 2021 başına kadar sonuçlanmasını beklediklerini, çalışmalar tamamlandığında aşının güvenliği ve etkisine ilişkin daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

ABD'li ilaç üreticisi Johnson&Johnson, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 5 Ağustos'ta ABD hükümetiyle 1 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.

"Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerini ABD ve Belçika'da tamamlayan şirket, 3. aşamanın da başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşının tedarik edilmesini hedefliyor.



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