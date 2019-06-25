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İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: “Uyuşturucu ile topyekün mücadele şart”

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr.

25 Haziran 2019 Salı 21:24
İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz: “Uyuşturucu ile topyekün mücadele şart”

Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, uyuşturucu madde bağımlılığına dikkat çekerek, “Bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli sosyal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açmaktadır. Tüm dünyada önemi her geçen gün artan bu karmaşık, çok boyutlu ve giderek yaygınlaşan soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan topyekün bir mücadele gerekmektedir" dedi.


26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılık ile Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, “Uyuşturucu madde bağımlılığı, bireyde yol açtığı sağlık sorunlarının yanında, çok önemli sosyal, ekonomik ve asayiş problemlerine de yol açmaktadır. Tüm dünyada önemi her geçen gün artan bu karmaşık, çok boyutlu ve giderek yaygınlaşan soruna karşı, toplumun tüm kesimlerini içine alan topyekün bir mücadele gerekmektedir.Bu amaçla başta Balıkesir Valiliği olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile oluşturulan “Bağımlılıkla Mücadele Kuruluna çok önemli görevler düşmektedir. Hem birey hem toplum açısından maddi ve manevi kayıplara sebep olan tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını ve ayrıca teknoloji bağımlığı, kumar gibi kötü alışkanlıkları önlemek için çeşitli faaliyetlerle kurumlar çalışmalarını yürütmektedir” dedi.



UYUMA ile daha etkin mücadele


Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Dr. Yavuzyılmaz, “İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırarak vatandaşların karşılaştıkları uyuşturucu ticaretini en hızlı ve doğru bir şekilde ihbar edebilmelerini sağlamak ve bu ihbarları yaygınlaştırmak amacıyla Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması (UYUMA) hazırlanmıştır. UYUMA mobil uygulamasının amacı, uyuşturucuyla mücadelede ihbar ayağını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu proje ile ihbar mekanizmasının daha etkin hale getirilerek uyuşturucu suçlarının önüne geçilmesi, suçun tüm delilleriyle ortaya çıkarılması, suçluların adalete teslim edilmesi ve vatandaşların elektronik ortamda uyuşturucu ile mücadeleye katılması/ katkı sağlaması önem arz etmektedir. Uyuşturucu ile mücadele için yürütülecek faaliyetlerde toplumun doğru bilgilendirilmesi ve bu konuda desteğe ihtiyacı olanlara gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi amacıyla “Alo 191 Uyuşturucu Danışma Ve Destek Hattı” hizmete açılmıştır. Ayrıca ilimizde madde bağımlısı kişilerin kendi isteği ile tedavi olmak istemeleri durumunda; psikiyatri polikliniği bulunan hastanelerde oluşturulan “Hastane Temas Noktaları”na ve Balıkesir Devlet Hastanesinde hizmet veren Ayakta AMATEM’e başvurmaları halinde beklemeden muayene olmaları sağlanmaktadır. Son olarak gençlerimizi bağımlılıktan korumak için “önce dinleyelim ve sağlıklı bir gelecek kurmalarına yardım edelim. diyor, gençlerimize sağlıklı yarınlar diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 21:24
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