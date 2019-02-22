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İl Sağlık Müdürlüğünden YOTA eğitimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:19
İl Sağlık Müdürlüğünden YOTA eğitimi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Eğitici Eğitimi gerçekleştirildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile BEBKA Projesi kapsamında hazırlanan "YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) Eğitici Eğitimi" İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. Afetlerde can ve mal kayıplarına neden olan ’yapısal olmayan elemanların’ yeterince dikkate alınması, daha güvenli kamu alanları oluşturulması ve halkın bu konuda farkındalık düzeyinin artırılması hakkında eğitim verildi.


Ayrıca 3 gün süren YOTA Eğitici Eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Acil Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Erdinç Özkurt tarafından takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:19
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