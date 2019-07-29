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İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bursa Şehir Hastanesi'yle ilgili açıklama: Bebek bezi...

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntülerle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
İl Sağlık Müdürlüğü'nden Bursa Şehir Hastanesi'yle ilgili açıklama: Bebek bezi...

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ofis tavanında oluşan su birikintisi ile ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek, olayın, pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiği belirtildi.

Bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi su altında kaldığına dair cep telefonu kameraları ile çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, olayın pis su borularını bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması sonucu meydana geldiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

''Bursa Şehir Hastanesi’nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır. C Blok Kadın Doğum ve Çocuk ünitesinin hastanesinin pis su borularına bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiçbir tıbbi cihaz ve alanda sorun yaşanmamış ve sağlık hizmeti sunumu kesintisiz devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.''

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
  1. Bursa Şehir Hastanesi

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