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İl Sağlık Müdürlüğü o doktor hakkında inceleme başlattı

Bursa’da 3 makineye bağlı çocuğu ilaç yazmak için ayağına çağıran doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:34
İl Sağlık Müdürlüğü o doktor hakkında inceleme başlattı

Bursa’da 3 makineye bağlı çocuğu ilaç yazmak için ayağına çağıran doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.


Erken doğduğu için srepriyal palsi hastası olan ve şu an 3 tane makineye bağlı olarak yaşayan 14 yaşındaki Dehizhan Darlas’a yapılanlar ailesini isyan ettirmişti. İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haberden sonra harekete geçen Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, konunun takipçisi olduğunu, buna sebep olanlar hakkında inceleme başlattığını söyledi. Ayrıca bölgedeki çok sayıda kişinin aile hekimliğini Akpınar Aile Hekimliği’nden Emek Mahallesi’ne aldığı bilgisine ulaşıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:34
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