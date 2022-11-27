İl Özel İdaresi otel satışı yapacak
Ardahan İl Özel İdaresi’nce Ardahan İli, Merkez İlçesi, Yalnızçam Köyü, 101 ada 173 nolu Otel, tefrişatlar ve parseli 07.12.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00 ‘da 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi kapsamında İl Encümenince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde 07/12/2022 saat 10:00’ kadar, Kaptanpaşa Mah. Hamam Sok. 2/B, Kat:5 Merkez/ARDAHAN ‘da bulunan İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname satın almak zorundadır.
İhaleye katılacak olanlar istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde Şartnamenin 7. Maddesine göre İhale Komisyon Başkanlığına 07/12/2022 tarih ve saat 10:00 ‘a kadar teslim etmek zorundadır. (Adres:Karagöl Mahallesi, Kazım Karabekir Cad. Bina 12/A Merkez/ARDAHAN İl Genel Meclis Binası Zemin Kat)
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