İl Müdürü Yoldaş’tan Kurban Bayramı değerlendirmesi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Müdürü Yoldaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle İlimizde "Kurban Hizmetleri Komisyonu" toplanmış, kurban satış ve kurban kesim yerlerini belirlemiştir. Ülkemiz genelinde kurban satış yerlerine hayvan girişleri, Kurban Bayramı’na 15 gün kala başlamış bulunmaktadır. Gerek vatandaşlarımızın sağlığı gerekse hayvan sağlığı açısından, İl Müdürlüğümüz olarak satış ve kesim noktalarında denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. 2018 yılında ilimizde 4 bin 470 adet büyükbaş,7 bin 282 adet küçükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilmiştir. 2019 yılı için İlimizde 5 bin 652 adet büyükbaş, 13 bin 579 adet küçükbaş kurbanlık hayvanımız bulunmaktadır. Bununla birlikte diğer illerden de ilimize kurbanlık hayvan sevkleri olduğundan 2019 yılı Kurban Bayramı için ilimizde kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmayacaktır. İlimizde geçici kurban kesim yerleri ile geçici kurban satış yerleri kurulmuştur. Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında İl Müdürlüğümüz veteriner hekimlerince denetimler yapılmaktadır. Kurban Bayramı süresince de nöbetçi veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiştir. Tüm İslam Aleminin, milletimizin, Bilecik halkının, özellikle çiftçilerimizin ve kurum çalışanlarının yaklaşan Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.