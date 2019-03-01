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İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 7’si altın olmak üzere 13 madalya kazanan Manisalı yüzücüleri ödüllendirdi.

01 Mart 2019 Cuma 13:32
İl Müdürü Öztürk şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Aksaray’da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 7’si altın olmak üzere 13 madalya kazanan Manisalı yüzücüleri ödüllendirdi.


İl Müdürlüğünde organize edilen ödül törenine, Spor Şube Müdürü Özcan Özen, Engelli Sporları Manisa İl Temsilcisi Ahmet Ünsal, antrenör Erman Tosun ve yardımcısı Nurettin Karanarlık, sporcular ile aileleri katıldı. Şampiyonada büyük başarıya imza atan Muhammed Keskin, Zümra Aynurlu, Ferzan Özkan, Deniz Ünsal, Batuhan Çiltaş, Sefa Yurtkölesi ve antrenörleri Erman Tosun ve Nurettin Karanarlık’ı tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen başarılarla gurur duyduklarını söyledi.Öztürk, "Şampiyon yüzücülerimiz için her türlü desteğe hazırız. Onların başarıları için tüm ekibimizle birlikte seferberiz. Engellilerimizin güven ve huzur içerisinde tesislerimizde spor yapmaları bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bu başarısından dolayı kutluyorum. Moderntesislerimiz var. En kısa zamanda Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nı ilimizde yapabiliriz. Bununla ilgili gereken adımları atacağız” dedi.


Manisa Engelli Sporları İl Temsilcisi Ahmet Ünsal ise engellilere pozitif yaklaşan herkese minnettar olduklarını kaydederek, verilecek desteklerle daha büyük başarılara imza atacaklarının sözünü verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:32
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