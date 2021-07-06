  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İl milli eğitim müdürlükleri ile ilgili kritik karar
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitim müfettişi alımı
Diyet uzmanları kilo vermeye yardımcı olan sebzeleri açıkladı
'Superman'in yönetmeni yaşamını yitirdi
Gündem İl milli eğitim müdürlükleri ile ilgili kritik karar
Gündem

İl milli eğitim müdürlükleri ile ilgili kritik karar

İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilmesine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 07:45:00 -
İl milli eğitim müdürlükleri ile ilgili kritik karar

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, il milli eğitim müdürlüklerinde, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 24'üncü maddesi uyarınca eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek.

Eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcıları, mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcılarına denk olacak.

Kararnamedeki bir başka düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, eğitim müfettişlerinin çalışmalarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim hizmetlerinin yürütülmesinde bütünlüğü sağlama görevi verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay