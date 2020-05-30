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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İskilipli Atıf Hoca'ya 'İslam Alimi' diyen öğretmene karşı skandal muamele

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskipli Atıf Hoca'ya "İslam alimi" diyen Eğitim Bir Sen şube yönetim kurulu üyesine karşı skandal bir muamelede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:26:00 -
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İskilipli Atıf Hoca'ya 'İslam Alimi' diyen öğretmene karşı skandal muamele

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, şapka kanununa karşı çıktığı gerekçesiyle İstiklal Mahkemeleri’ndeki hukuksuz bir yargılama neticesinde 4 Şubat 1926’da idam edilen İskilipli Atıf Hoca'ya "İslam alimi" diyen Eğitim Bir Sen Şube yönetim kurulu üyesine kınama cezası verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden mahkemeye gönderilen cevabi yazıda 'İslam alimi' ifadesi zorlama yorumlarla "Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine hakaret" olarak nitelendirildi.

İşte Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünün mahkemeye gönderdiği skandal yazı:

 

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