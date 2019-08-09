Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştiren bayram namazı güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonra başlar.Müslümanlar için en önemli anların başında gelen bayramı namazı cemaatle birlikte kılınır.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Müslüman aleminin ikinci ve en önemli bayramı olarak kabul edilen Kurban Bayramı, 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilin bayramı namazı vakitleri belli oldu.

İl il Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Adana: 06.27

Adıyaman: 06.14

Afyon: 06.44

Ağrı: 05.53

Aksaray: 06.31

Amasya: 06.20

Ankara: 06.33

Antalya: 06.46

Ardahan: 05.52

Artvin: 05.55

Aydın: 06.56

Balıkesir: 06.53

Bartın: 06.33

Batman: 06.03

Bayburt: 06.03

Bilecik: 06.44

Bingöl: 06.04

Bitlis: 05.58

Bolu: 06.37

Burdur: 06.47

Bursa: 06.48

Çanakkale: 06.59

Çankırı: 06.29

Çorum: 06.24

Denizli: 06.51

Diyarbakır: 06.06

Düzce: 06.38

Edirne: 06.56

Elazığ: 06.09

Erzincan: 06.07

Erzurum: 05.59

Eskişehir: 06.43

Gaziantep: 06.19

Giresun: 06.09

Gümüşhane: 06.06

Hakkari: 05.53

Hatay: 06.25

Iğdır: 05.48

Isparta: 06.45

İstanbul: 06.47

İzmir: 06.58

Kahramanmaraş: 06.20

Karabük: 06.32

Karaman: 06.36

Kars: 05.51

Kastamonu: 06.27

Kayseri: 06.24

Kırıkkale: 06.31

Kırklareli: 06.53

Kırşehir: 06.29

Kilis: 06.21

Kocaeli: 06.43

Konya: 06.37

Kütahya: 06.45

Malatya: 06.13

Manisa: 06.57

Mardin: 06.05

Mersin: 06.30

Muğla: 06.55

Muş: 06.00

Nevşehir: 06.28

Niğde: 06.29

Ordu: 06.11

Osmaniye: 06.24

Rize: 06.01

Sakarya: 06.41

Samsun: 06.17

Siirt: 06.00

Sinop: 06.21

Sivas: 06.17

Şanlıurfa: 06.13

Şırnak: 05.58

Tekirdağ: 06.53

Tokat: 06.18

Trabzon: 06.04

Tunceli: 06.07

Uşak: 06.49

Van: 05.53

Yalova: 06.46

Yozgat: 06.25

Zonguldak: 06.35

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.