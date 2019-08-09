İl il Kurban Bayramı namaz saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Kurban Bayramı namazı için il il saatleri açıkladı. Bayram namazının ardından kurban kesimine gidecek vatandaşlar bulundukları ildeki "bayram namazı" saatlerini merak etmeye başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilin bayram namazı vakitleri...09 Ağustos 2019 Cuma 22:50
Kurban Bayramı namaz vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği geliştiren bayram namazı güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonra başlar.Müslümanlar için en önemli anların başında gelen bayramı namazı cemaatle birlikte kılınır.
Peki İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Müslüman aleminin ikinci ve en önemli bayramı olarak kabul edilen Kurban Bayramı, 11 Ağustos 2019 Pazar gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 81 ilin bayramı namazı vakitleri belli oldu.
İl il Kurban Bayramı Namaz Saatleri
Adana: 06.27
Adıyaman: 06.14
Afyon: 06.44
Ağrı: 05.53
Aksaray: 06.31
Amasya: 06.20
Ankara: 06.33
Antalya: 06.46
Ardahan: 05.52
Artvin: 05.55
Aydın: 06.56
Balıkesir: 06.53
Bartın: 06.33
Batman: 06.03
Bayburt: 06.03
Bilecik: 06.44
Bingöl: 06.04
Bitlis: 05.58
Bolu: 06.37
Burdur: 06.47
Bursa: 06.48
Çanakkale: 06.59
Çankırı: 06.29
Çorum: 06.24
Denizli: 06.51
Diyarbakır: 06.06
Düzce: 06.38
Edirne: 06.56
Elazığ: 06.09
Erzincan: 06.07
Erzurum: 05.59
Eskişehir: 06.43
Gaziantep: 06.19
Giresun: 06.09
Gümüşhane: 06.06
Hakkari: 05.53
Hatay: 06.25
Iğdır: 05.48
Isparta: 06.45
İstanbul: 06.47
İzmir: 06.58
Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.32
Karaman: 06.36
Kars: 05.51
Kastamonu: 06.27
Kayseri: 06.24
Kırıkkale: 06.31
Kırklareli: 06.53
Kırşehir: 06.29
Kilis: 06.21
Kocaeli: 06.43
Konya: 06.37
Kütahya: 06.45
Malatya: 06.13
Manisa: 06.57
Mardin: 06.05
Mersin: 06.30
Muğla: 06.55
Muş: 06.00
Nevşehir: 06.28
Niğde: 06.29
Ordu: 06.11
Osmaniye: 06.24
Rize: 06.01
Sakarya: 06.41
Samsun: 06.17
Siirt: 06.00
Sinop: 06.21
Sivas: 06.17
Şanlıurfa: 06.13
Şırnak: 05.58
Tekirdağ: 06.53
Tokat: 06.18
Trabzon: 06.04
Tunceli: 06.07
Uşak: 06.49
Van: 05.53
Yalova: 06.46
Yozgat: 06.25
Zonguldak: 06.35
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.
YORUM YAZ