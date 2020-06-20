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Aktüel

İl Emniyet Müdürü Kaya, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için polisleri telsizden uyardı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm personele telsizden çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:33:13 -
İl Emniyet Müdürü Kaya, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için polisleri telsizden uyardı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm personele telsizden çağrıda bulundu.


Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın emirlerinin telsizden anons edildiği konuşmada, “Bugün yapılacak olan LGS ile ilgili olarak sınava yetişmek amacıyla öğrencilerden veya ailelerden yardım talebi geldiğinde bölge ekiplerimiz zaman kaybetmeksizin öğrenci ve ailelerini sınava girecekleri sınav merkezine bizzat götürmek suretiyle yardımcı olacaklardır. Görevi ifa ederken mutlak suretle maske takılacak, trafik kullarına ve pandemi sürecinde belirlenen sağlık kurallarına uygun şekilde davranılacaktır. Yardımcı olan ekibimiz ivedi olarak merkeze bilgi aktaracaktır” ifadelerine yer verildi.

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