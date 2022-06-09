İl dışı seyahat izin belgesi nasıl alınır? Yabancılar için seyahat izin belgesi nereden alınır?

Kaçak göçmenlerin taşınmalarına aracılık edenlerle ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Soylu, taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, taksilere yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakan Süleyman Soylu "Taksicilere yabancı yolcuların il dışı seyahat izin belgelerini kontrol yükümlülüğü getiriyoruz. Kaçak göçmeni ilden ile taşımaya kimse aracılık etmesin" dedi. Öte yandan tır kasalarının brandalarını keserek içlerine kaçak yolcu alınmasına karşı tır parklarına kamera sistemi kurulacağını söyledi.

Yabancılar seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Türkiye'de yasal olarak bir ikamet izni ile yabancılar e-devlet aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvuru türünden bir kısmına “Seyahat İzin İşlemleri (Zorunlu Haller)” olarak işaretleyerek seyahat izin başvurusu yapabilmekte. Seyahat İzin Belgesi'ni e-devlet üzerinden ya da Alo 199'u arayarak kolayca yapabilirsiniz.

Alo 199'u aradığınızda size bakanlık temsilcilik boyutunu sorgulayacak. Nereden ulaşabiliyorsanız, hangi araçla olasınız, özel bir araçla özel bir araçla soru sorabiliyor.

Seyahat etmek için ne gerekli?

Seyahat izin belgesi çıkartma, ALO 199 üzerinden veya e-evlet üzerinden TC kimlik ve kimliği ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet durumunda olanlar için e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor. Değerlendirme başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi 'ni ilçe kaymakamlıklarından ya da Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak alabilerler. Belgeyi almanın en kolay yolu ise elektronik tasarım geliştirme. İnternetten-devlet'e giriş arama seyahat izin belgesi yazarsanız, İçişleri Bakanlığı E-Başvuru sayfasına yönlendirir.

Yol izin belgesi ne kadar?

Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için 36 saate kadar, gidiş geliş için ise 72 saate kadar geçerlidir. Seyahat izin belgesi olmadan seyahat edenlere 3 bin 150 lira ceza kesilecek.

Yol belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi ya da yol izni belgesi için öncelikle e-Devlet'e kişisel bilgilerle giriş yapılır. Arama sonuçları “Başvuru İçişleri Bakanlığı E-Başvuruş” Sağ üstte yer alan “Yeni başvuru” tıklanır. Sonradan başvuru tipinden “Seyahat İzin İşlemleri” tercih tercih edilir.