IKYB'de 10 ay sonra bir ilk!

IKBY Meclisi'nde bugün düzenlenen ve 111 milletvekilinin katıldığı olağan oturumda, geçen ay hükümeti kurmakla görevlendirilen eski IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin oğlu Mesrur Barzani, 88 oyla başbakan seçildi.

Barzani'nin oy çokluğuyla seçilmesinin ardından meclis, henüz ismi belirlenmeyen Petrol ve Doğal Kaynaklar Bakanı dışında 21 bakana güven oyu verdi.

Bu vesileyle 10 aydır kurulmayı bekleyen yeni kabine eksik bir bakan dışında bugün kurulabildi.

Muhalefet cephesinde yer alan Yeni Nesil Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve İslami Toplum Partisi (Komel) milletvekilleri oturuma katıldı ancak oylamada çekimser kaldılar.

Mesrur Barzani koalisyon başbakanı olarak yeni hükümet kabinesini, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin onayına sunduktan sonra resmen göreve başlayacak.

Koalisyon hükümetinde eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyanlar yer alıyor.

Yeni Nesil Hareketi, Yekgirtu ve Komel daha önce muhalefette kalacaklarını bildirmişti.

KDP başbakanlık ve 8 bakanlık aldı

IKBY'de Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde 45 milletvekili çıkararak birinci parti olan KDP kabinede başbakanlık ve 8 bakanlık aldı.

KDP'nin aldığı bakan ve bakanlıkların isimleri şu şekilde;



Başbakan Mesrur Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed Halil, Adalet Bakanı Fırset Sofi, Sağlık Bakanı Saman Hüseyin Muhammed, Eğitim Bakanı Alan Hama Said Salih, Turizm ve Şehircilik Bakanı Sasan Osman Avni, Diyanet İşleri Bakanı Pıştivan Sadık, Elektrik Bakanı Kemal Muhammed Salih ile Bölge Bakanı Vala Ferid.

KYB 6 bakanlık aldı

Seçimlerde 21 milletvekili çıkararak ikinci parti konumuna yerleşen KYB, daha önce de aldığı başbakan yardımcılığının yanı sıra 6 bakanlık aldı. Önceki kabinede yine aynı görevde bulunan Kubat Talabani, Başbakan Yardımcısı seçildi.

KYB'nin yeni kabinde aldığı bakanlıklar şöyle;

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani, Planlama Bakanı Dara Reşid Mahmud, Yüksek Öğrenim Bakanı Aram Muhammed Kadir, Gençlik ve Kültür Bakanı Muhammed Said Ali ve Bölge Bakanı Halid Selam Said.

Goran Hareketi 4 bakanlık aldı

Goran Hareketi ise koalisyon hükümetinde seçimlerde çıkardığı 12 milletvekiliyle kabinede 4 bakanlık aldı. Koalisyon hükümetinde Goran'dan, Maliye ve Ekonomi Bakanı Avat Şeyh Cenab, İmar Bakanı Dana Abdülkerim, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kemal Müslim ile Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Kuvestan Muhammed meclisten güven oyu aldı.

Türkmenler bir bakanlıkla temsil edilecek

Türkmenler de kabinede bir bakanlıkla temsil edilme hakkı kazandı. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Bölge Bakanı seçildi.

Kabinede Hristiyanlara da bir bakanlık verilerek, Ano Cevher İletişim ve Ulaştırma Bakanı olarak seçildi.

Seçimlerde 2 milletvekili çıkaran Modern ve Özgür listesinden Abdullah Mahmud da Enfal ve Şehitler Bakanı olarak yeni kabinede görev alacak.

IKBY'de 30 Eylül 2018'de yapılan milletvekili seçimlerinde KDP 45, KYB 21, Goran 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Komel 7, Yekgirtu 5, Modern ve Özgür Listesi 2, kota sistemine tâbi Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.