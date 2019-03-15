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İKV'den "AB-Türkiye Ortaklık Konseyi" değerlendirmesi

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:- "54'üncü Ortaklık Konseyi'nin yapılması AB ilişkileri açısından ümit verici"

15 Mart 2019 Cuma 16:28
İKV'den "AB-Türkiye Ortaklık Konseyi" değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "54'üncü Ortaklık Konseyi'nin yapılması Avrupa Birliği (AB) ilişkileri açısından ümit verici." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün gerçekleştirilen AB-Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, 4 yıllık bir aradan sonra Türkiye-AB ilişkilerinde normalleşme açısından son derece yararlı olduğunu belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin temel karar organı olan Ortaklık Konseyi'nin 4 yıllık bir aradan sonra toplanması ümit vericidir. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulaması ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin katılım süreci ve reformlara olan bağlılığını belirtmesi katılım sürecinin devamı açısından son derecede önemlidir.

Türkiye ve AB arasında çeşitli alanlarda görüş ayrılıkları olsa da, özellikle güvenlik ve dış politika alanında birçok ortak noktada bulunmaktadır. Türkiye-AB ilişkilerinin ileriye gitmesi yönünde hangi alanlarda adım atılabileceği bellidir. Bu alanların başında katılım müzakereleri gelmektedir ki Dışişleri Bakanımız fasılların açılması konusunu gündeme getirmiştir. Bunun dışında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestliği de, ilerleme sağlanmasının faydalı olacağı alanlardır."

Zeytinoğlu, bu Ortaklık Konseyi toplantısında ileriye yönelik somut adımlar atılması mümkün olmasa da, Türkiye ve AB'nin bir araya gelerek diyalog içinde olmasının önemli olduğunu aktardı.

İş birliği alanlarının tespit edilmesi ve görüş ayrılıklarının da karşılıklı olarak ifade edilmesini, ilişkilerin geleceği açısından "sağlıklı" olarak nitelendiren Zeytinoğlu, "Sürecin düzenli bir şekilde ilerlemesi Türkiye ve AB'nin birbirini daha iyi anlamasına ve sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. 54'üncü Ortaklık Konseyi'nin yapılması AB ilişkileri açısından ümit verici." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:28
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