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İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buluyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kariyer Onursal Ödülleri, 22 Nisan akşamı sahiplerini bulacak.

15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buluyor

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Kariyer Onursal Ödülleri, 22 Nisan akşamı sahiplerini bulacak. Ünlü isimlerin 40 farklı kategoride ödül alacağı gecenin geliri ise Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlanacak.


İKÜ Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve geliri bu yıl “Yüzümle Mutluyum Derneği”ne bağışlanacak “Kariyer Onursal Ödülleri: Yüzümle Mutluyum”, 22 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek organizasyonda, ünlü isimler 40 farklı kategoride ödül alacak. İKÜ Ataköy Yerleşkesinde yer alan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek tören saat 19.30’da başlayacak.



Gecede ödül alacak isimler


Gecede ödül alacak isimlerden ve kategorilerden bazıları şöyle sıralanıyor; “Yılın en beğenilen kitabı” Yılmaz Özdil – Mustafa Kemal, “Yılın en beğenilen kadın sinema oyuncusu” Burcu Biricik, “Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu” Eda Ece, “Yılın en beğenilen erkek sanatçısı” Gökhan Türkmen, “Yılın en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu” Sevda Erginci, “Kariyer Müzik Ödülü” Şevval Sam, “Yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu” Berkay Hardal, “Yılın en beğenilen erkek tiyatro sanatçısı” Dost Elver, “Yılın en beğenilen girişimi” Lokmata, “Yılın en beğenilen dizisi” Yasak Elma “Yılın en başarılı iş adamı” Erbakan Malkoç, “Yılın en başarılı iş kadını” Leyla Alaton, “Yılın en beğenilen spor programı” Spor Manşet,“Yılın en beğenilen dizi müziği” Çukur - Adaletin Bu Mu Dünya?, “Yılın en beğenilen gündüz kuşağı programı” Ebru Akel - Kendine İyi Bak, “Kariyer onur ödülü” Grup Gündoğarken.


Geceden elde edilecek gelir ise yüz anomalisi olan bireyler ve ailelerine destek veren Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlanacak.



Alanında, ailelerin kurduğu ilk ve tek dernek olma özelliği taşıyor


Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi (Treacher Collins Sendromu) veya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık oluşturulması, her türlü ayrımcılık ve ön yargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 12:45
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