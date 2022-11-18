İktidarı Osman Öcalan ile hedef alanlar nerede! Atatürk'ün mirasçılarına sözünüz yok mu?

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Yaşanan her terör olayında Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkmasını eleştirenler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partinin üst düzey yetkililerinin PKK kanallarına çıkıp, Türkiyeyi karalamalarına bir defa bile cevap vermedi.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain terör saldırısını siyasete alet eden muhalefet, bakanlık vermek şartı ile anlaştığı HDP'den çekinerek, PKK'nın adını bir defa bile anamadığı taziye mesajlarında, iktidarı hedef aldı.

Direkt olarak, "Bombayı Cumhurbaşkanı Erdoğan" patlattı demeye cesaret edemeyen iktidar düşmanları, ahlaksız ifadelerle AK Parti'yi hedefe koydu.

Yaşanan tartışmalı süreçte, Osman Öcalan'ın TRT canlı yayınına katılması yeniden gündeme geldi.

Osman Öcalan'ın TRT'ye katılması üzerinden iktidarı hedef alan ahlak yoksunları; CHP'li yöneticilerin PKK terör örgütünün yayın organlarındaki programlara katılıp Türkiye'yi karalamalarına ise kör kaldı.

Yıl 2015 - Atatürk'ün partisi CHP'yi yöneten Kemal Kılıçdaroğlu IMC TV'de

Yıl 2015 - Atatürk'ün partisi CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Med Nuçe TV'de

Yıl 2019 - Atatürk'ün partisi CHP'nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ANF News'te

Yıl 2021 - Atatürk'ün partisi CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel Medya Haber TV'de