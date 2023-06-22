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Siyaset İktidarı hedef almak isterken canlı yayında rezil oldu! Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf
Siyaset

İktidarı hedef almak isterken canlı yayında rezil oldu! Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf

Yeniakit Publisher
2023-06-22 23:53:00 -
İktidarı hedef almak isterken canlı yayında rezil oldu! Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf

Konuşmalarında sık sık yaptığı gaflarla bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de iktidarı eleştirmek isterken atasözünü yanlış telaffuz etti. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözünü karıştıran CHP lideri, "Yalancının mumu erken mi sönerdi? Öyle bir söz vardı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele 1 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı 12'nci seçim yenilgisine rağmen koltuğunu bırakmayan CHP lideri, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Ekonomik değerlendirmeler sırasında iktidarı 'yalancı' olmakla itham eden Kılıçdaroğlu, yeni bir gafa imza attı.

"Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" atasözünü karıştıran CHP lideri, "Yalancının mumu erken mi sönerdi? Öyle bir söz vardı" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gafları

Daha önce "Namussuz siyasete evet diyeceksiniz", "Çorum ülkedir", "Mersin Güneydoğu'nun incisidir", "Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergi alacaksın", "Korkma sönmez bu şafaklar yüzen alçak (al sancak)", "Söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz", "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" gibi skandallara imza atan Kılıçdaroğlu bu gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Konfüçyüs’ün cümlesini Mevlana’nın sözü diyerek alıntıladı

CHP lideri, geçtiğimiz aylarda da Konfüçyüs’a ait “Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner” sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler" diyerek alıntılamıştı.
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