İktidarı, Gülşen'in lolipopuyla mı devirecekler?

“Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefretimin 5 nedeni” başlıklı yazısıyla gündeme oturan ve Kaya'nın “Senin fikrinin ne önemi var vasat herif" diye cevap verdiği Ahmet Hakan, "Ellerim yukarıda teslim oluyorum" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, "Tamam abi tamam. Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır. Anlaştık kardeşim anlaştık. Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir" diyerek bomba göndermelerde bulundu. Ahmet Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Tamam abi tamam.

Hazal Kaya, Meryl Streep ayarında bir metot oyuncusudur. Ona laf eden herkes vasattır, hatta vasatın altıdır.

*

Eyvallah birader eyvallah.

*

Nefret edilecekse... Bir Tansu Çiller’den, bir de Nagehan’ın Ukrayna’da giydiği üniformadan nefret edilmelidir. Gayrısından nefret caiz değildir.

*

Anlaştık kardeşim anlaştık.

*

Gülşen, sırf giydiği kıyafetlerle iktidara karşı direnişin bir numaralı odağı haline gelmiştir. Milyonlar arkasındadır. Lolipop, bu iktidarı devirecektir.

*

Okey ablacığım okey.

*

Pera Palas’ta Gece Yarısı adlı dizi, muhteşem bir dizidir. Peaky Blinders ayarındadır. Özgündür. Paris’te Gece Yarısı’ndan arak değildir.

*

Kabul beyzadem kabul.

*

Nefret, çok kötü bir duygudur. Kimseden nefret etmemek gerekir. Nefret, bize yakışmaz. İnsanlar el ele tutuşmalıdır. Hayat bayram olmalıdır.

*

Aynen hocam aynen.

*

Tarkan “Bitçek” diye bir şarkı yapsa... Yer yerinden oynar. Putin saldırmaktan vazgeçer. Ukrayna kurtulur.

*

Yes be bacım yes be.

*

Melisa Şenolsun acayip bir sanatçıdır. Tuba Büyüküstün sanatta aşmıştır. Demet Özdemir oyunculukta taşmıştır.

*

Katılıyorum dostum katılıyorum.

*

Athena’nın söylediği herhangi bir şarkıya dil uzatmak, benim haddime değildir. Ben kimim de bu konuda ahkâm kesmekteyimdir.

*

Ok kibar beyler, cici hanımlar ok.

*

Zelenski’nin yerinde Cem Yılmaz olsaydı, her şey çok farklı olurdu. Cem Yılmaz, NATO’ya bile kafa göz dalardı."