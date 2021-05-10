  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye ve S. Arabistan arasında kritik temas
Fırat Aydınus veda ediyor
Nijerya'da ölü sayısı 28 oldu
Almanya'nın İsrail tavrı tepki çekti
Dünya "İktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı"
Dünya

"İktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı"

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 15:57:00 -
"İktidarda kalabilmek için katliam yapmaya çalıştı"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı
Dünya

Dünyayı ayağa kaldıracak koronavirüs belgeleri ortaya çıktı! 3. Dünya Savaşı

İngiliz Daily Mail gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı belgelerle Çin-Kovid19 ilişkisini bir kez daha ele aldı. Haberde, Çin..
Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor
Gündem

Fransızlardan Türkiye ile ilgili çarpıcı makale: Meydan okuyor

Fransız Araştırma Kurumu IFRI, "Eski Düzenin 'Bekçisi' ile Zorlu Bir Acil Güç Arasındaki Jeopolitik Rekabet" başlıklı bir makale yayımladı. ..
Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz
Gündem

Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin Kıbrıs'ı bizden koparmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay