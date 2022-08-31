'İktidar değişirse Engellenirim endişesi var mı?' İşte Selçuk Bayraktar'ın cevabı

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak değişiklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter. Arka tarafta AKINCI var, içinde onbinlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, onbinlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bu bir mücadele. Mücadeleyi kıymetli kılan da bu gibi engellerdir. Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil. Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?

Pandemide bütün dünya aşı arayışına koyuldu. Bu alanda aşıyı bulanlar Türkler oldu. 20 senedir kanser üzerinde çalışan bir teknoloji ile aşıyı buldular. Bir anda konu dünya için önemli hale geldi. Peki daha önce bu aşı teknolojisi Covid-19'da kullanılmamış olsaydı yaptıkları iş önemsiz miydi? 20 senelik gayretleri zaten çok önemliydi. İlla dışarıdan birilerinin söylemesi mi gerekiyor. Bu başka bir şey olsa, ipek halı olsa, tekstil olsa bunu diyebiliyoruz ama maalesef bilim, teknolojide böyle bir özgüven eksikliği olduğundan, taşlar yerinde olmadığından, bir anlamda kültürel yaşamı hakim olan anlayış doğru yerde olmadığından siz bir şey yaptığınızda onu ufacık takozlarla engellemek kolay olduğundan. Bizim çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. TEKNOFEST'i 2071'e kadar yapıp bu taasubu kökünden kazımamız gerekiyor.