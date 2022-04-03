İktidar bonkör Zillet nankör

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve Rusya ile Ukrayna arasında başlayan sıcak çatışma küresel ekonomileri darboğaza sürüklerken, Türkiye hem vatandaşlarının olumsuz etkilenmemesi hem de yatırımların devam etmesi için olağanüstü bir performans sergiliyor. Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, sağlıktan enerjiye, istihdamdan turizme, sanayiden hayvancılığa, tarımdan teknolojiye kadar devasa projeleri bir bir hayata geçirirken, halkın gıda ve enerji krizinden olumsuz etkilenmemesi için devletin bütün imkânlarını seferber ediyor.

Küresel ekonomik krize ve içerideki istemezükçülere rağmen, Türkiye’de hayata geçirilen projelerden bazıları şöyle..

1915 Çanakkale köprüsü

Zillet ittifakına ve pandemiye rağmen 1.5 yıl erken açılan ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan inşa edilen Çanakkale Köprüsü, 382 milyon euro zamandan, 31 milyon euro akaryakıt tüketiminden olmak üzere diğer kalemlerle birlikte her yıl 415 milyon euro tasarruf sağlayacak. Projenin planlanandan 1.5 yıl önce açılması sebebiyle ülke ekonomisine ekstradan 628 milyon euroluk katkı getirecek. Köprünün GSYH’ye etkisi 2 milyar 442 milyon euro, üretime ise 5 milyar 362 milyon euro olacak.

100 milyar KDV’den feragat

Daha önce temel gıda ürünlerinden alınan vergi yüzde 8’den yüzde 1’e düşürerek yıllık 60 milyar TL’lik KDV gelirinden vatandaş lehine feragat eden hükümet, temel ihtiyaç maddelerindeki KDV oranını da indirdi. Aç gözlü stokçuların fahiş fiyat operasyonlarından bunalan vatandaşa nesef aldırmak isteyen hükümet, 28 Mart’ta açıkladığı, deterjan, sabun, tuvalet kağıdı ve bebek bezi gibi ürünleri kapsayan temel ihtiyaç maddeleri ve konuta yönelik KDV indirimiyle 35.5 milyar TL’den daha vazgeçerek, vatandaşa 95.5 milyarlık destek sağlamış oldu.

Tokat’a yeni havaalanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen ve devletin öz kaynakları ile inşa edilen yeni Tokat Havalimanı, 550 milyon TL’ye mal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 25 Mart’ta açılışı yapılan havalimanı son teknoloji ile donatılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Antalya Havalimanı Projesi’ni kazanan konsorsiyumun ödediği 2 milyar 138 milyon avroluk ilk kira taksiti de devletin kasasında aktarıldı.

Anadolu birbirine bağlanıyor

Kısa süre önce Çanakkale Köprüsü ile Tokat Havalimanı’nı hizmete alan iktidar, 2 Nisan’da da Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu’yu birbirine bağlayacak olan Malatya Çevre Yolu’nun ilk etabını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleşen açılışla 54 km’lik çevreyolunun 26.5 km’lik kısmı kullanıma alındı.

Avrupa’nın en ucuz gazı

Bütün dünyada %700’e varan akaryakıt ve doğalgaz maliyetlerini vatandaşa yansıtmamak için imkanlarını seferber eden hükümet, faturaların 4’te 3’ünü devlet kasasından karşıladı. Fiyatların konutlarda yüzde 35 artmasına rağmen, hükümetin 160 milyar TL’yi aşan fatura desteği sayesinde halkımız Avrupa’nın en ucuz gazını kullanıyor. Hane halkına ulaşan elektriğin yüzde 50’si, doğalgazın ise yüzde 70’ine yönelik devletin fatura desteği devam ediyor.

Fakirin faturası devletten

Dar gelirli 2 milyon 100 bin haneye doğalgaz faturası için destek verildi. Hane sayısının 4 milyona yükseltilip yılda iki defa ödenmek üzere 450 ila 1150 TL doğalgaz fatura desteği sağlandı. STK’lar, dernekler, ibadethane ve cemevlerinin elektrik abonelik türü “ticarethane” statüsünden çıkarılarak, indirimli olan “konut” statüsüne geçirildi.

Yüksek faturayı düşürecek

Faturaların belirlendiği kademeli elektrik tarifesinde aylık kilovat sınırı 150’den 210’a, günlük kilovat sınırı 5’ten 7’ye çıkarıldı. Aylık 210 kilovatın daha da yükseltilmesi için de çalışmalar sürüyor. Böylece elektrik faturasının daha da ucuzlaması sağlanacak.

Sağlık için 7.6 milyar

Salgınla mücadele kapsamında bütün sağlık sistemi seferber edilerek 7.6 milyar dolar harcandı. Dünyanın gelişmiş ülkeleri bile testler için vatandaşlarından fahiş fiyatlar talep ederken, Türk halkı koronavirüs testlerine, aşılarına ve tedavide kullanılan ilaçlarına hiçbir ücret ödemedi.

Pandeminin yükünü omuzladı

AK Parti iktidarı, 2 yıldır süren salgın sebebiyle oluşan mâli yükü hafifletmek için vatandaşa kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği olarak tam 60 milyar 38 milyon 892 bin TL ödedi. Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere Ağustos 2020’den itibaren üç faz halinde 1000’er lira, toplamda 3 bin lira destek verildi. Yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan esnafın devlete ödediği gelir vergisi tamamen kaldırıldı. Bu vergi muafiyetinden 900 bin esnaf faydalanıyor. Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılarak son 50 yılın en yüksek artışı gerçekleştirildi. En düşük emekli aylığı 2500 liraya yükseltildi. Aylık geliri 5000 liradan az olanlara temel ihtiyaç desteği ve kredi imkanı tanındı.Üniversite öğrencilere verilen 570 TL’lik beslenme yardımı 750 TL’ye yükseltildi.Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ürettiği CAN gübresi, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30’a varan indirim sağlandı. Pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 TL prim desteği ödemesine başlandı. Hayvan besicilerinin girdi maliyetini düşürmek için karma hayvan yemine yüzde 12 indirim yapıldı. Kültür sahasını da es geçmeyen iktidar, kitap veya süreli yayınlarda KDV vergisini sıfırladı.

Etiket vurguncularına tedbir

Fiyatlardaki indirimlerin yanı sıra; suni fiyat artışı yapan zincir marketler tek tek tespit edilerek yüksek cezalar uygulandı, halkın ihtiyaçlarını değil cebini düşünen stokçuların tepesine çöküldü.