İkramiyesi yanan bankacılardan 400 milyon dolarlık dava!

Credit Suisse personeli, bankanın UBS tarafından kurtarılmasının ardından iptal edilen 400 milyon dolarlık ikramiyenin üzerinde İsviçreli mali düzenleyici kurumu Finma’ya dava açmak için hazırlıklar yapıyor.

Binlerce kıdemli Credit Suisse bankacısının ikramiyelerinin bir kısmı grubun ek kademe 1 (AT1) tahvilleriyle ilişkiliydi. Bankanın mart ayında İsviçreli yetkililer tarafından devralınmasıyla söz konusu menkul kıymetler de silindi.

Financial Times’ın haberine göre, AT1 tahvillerine sahip olan yatırımcılar adına İsviçreli düzenleyici Finma'ya dava açan hukuk firmaları Quinn Emanuel ve Pallas’ın Credit Suisse’in üst düzey yöneticilerinden de çok sayıda dava talebi aldıklarını belirtiliyor. İddialara göre hukukçularsa Credit Suisse personelinden gelen taleplerin Finma’ya halihazırda açılan davaya bağlanması veya ayrı bir dava açılması gerektiği konusunda net değiller.

Tartışmalara dahil olan bir kaynak “Dünyanın dört bir yanındaki Credit Suisse yöneticileri onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi konusunu görüşmek için bizimle iletişime geçti. İki pozisyon arasında çok fazla örtüşen taraf var. Ancak tam olarak aynı konular değiller” ifadelerine yer veriyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre İsviçre bankası 2014 yılından bu yana genel müdür ve müdür seviyesindeki personele ücretlerinin bir parçası olarak koşullu sermaye ödülü (CCA) veriyordu. Geleneksel bir ikramiye biçimi olmayan bu bonuslar bankanın sıkıntıya girmesi durumunda özkaynağa dönüştürülebilmesi veya sıfıra indirilebilmesi için AT1’leri taklit ederek tasarlandı.

CCA’lar tipik olarak üç yıl sonra yöneticinin toplam ikramiyesinin yaklaşık yüzde 10’u ila yüzde 15’İni oluşturuyordu. Ayrıca bu menkul kıymetler yılda iki kez faiz ödemesi yapıyordu. 2021 yılında son kez sağlanan CCA’lardan 5 binin üzerinde Credit Suisse personeli yararlandı.

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AT1'ler, kriz durumunda bankalara daha fazla sermaye esnekliği sağlamak için 2008'deki Küresel Finans Krizi sonrasında oluşturulan bir tür hibrit borçlanma aracıdır.

Credit Suisse satış sürecinin başında Finma'ya CCA'ların AT1'lerden farklı muamele görüp göremeyeceğini sormuştu. Ancak çalışanlara üç hafta önce ödüllerinin AT1'lerle birlikte silineceği söylendi. UBS bu hafta yaptığı açıklamada, devralmayı tamamladıktan sonra bu hamleden dolayı 400 milyon dolarlık bir kazanç elde edeceğini belirtiyor.

Pazartesi günü, Credit Suisse personeline, CCA'lar silinmeden önce nihai faiz ödemesini alacakları bildirildi. Credit Suisse'in hisse fiyatı 2021'in başından bu yana yüzde 93 düştüğü için hisse senedi getirileri de dahil olmak üzere tüm ikramiyeler sert bir şekilde zarar gördü.

Geçen ay, İsviçre hükümeti yaklaşık 1.000 kıdemli Credit Suisse bankacısının ikramiyelerinin kesilmesini emretti. Karara göre, yönetim kurulu üyelerinin ikramiyeleri iptal edilirken, bir seviye altındaki personel yüzde 50'lik bir kesinti yaşadı. Daha alt kademedeki personelin ikramiyeleri ise yüzde 25 civarında düşüşe maruz kaldı.

AT1'lere yönelik bakış açısı, UBS'in rakibini 3,25 milyar dolara satın almasının en ihtilaflı alanlarından biri olduğu görülüyor. Quinn Emanuel ve Pallas, değersiz hale getirilen 17 milyar dolarlık AT1 tahvillerinin üçte birinden fazlasını elinde bulunduran yatırımcıları ayrı davalarda temsil ediyor.

Uzun bir süre devam etmesi beklenen davada geçen hafta davacı taraf erken bir zafer kazandı. Finma yatırımcıların tahvil varlıklarını silen kararnameyi ifşa etmek zorunda kaldı.

İsviçre'nin doğusundaki St Gallen şehrinde açılan davayı yöneten yargıç, düzenleyiciden kararnameyi teslim etmesini emretti ve AT1 tahvil sahiplerine yazıya itiraz etmek için daha sağlam bir dayanak noktası sağladı.

Credit Suisse, Finma, Quinn Emanuel ve Pallas yorum yapmaktan kaçındı.