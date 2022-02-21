İkramiye bombası patladı! Emekliler bayram edecek

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren güzel haber Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'dan geldi. "Ankara kulislerinde konuşuluyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban ayığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor." diyen Nayır, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin 1100 liradan 4 bin liraya çıkarılacağını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban aylığından sonra milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri de gündeme geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü yazdı.

Daha öncesinde 1000 TL olan emekli bayram ikramiyesi son yapılan zamla beraber 1100 TL olmuştu. Mert Nayır yazısında şunları kaleme aldı:

Milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşülüyor.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek.

Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

Ramazan Bayramı Mayıs başı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılacak güncellemeyi bekliyor. Son söz Cumhurbaşkanında…