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Gündem İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Gündem

İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 08:02:00 -
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin, 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 160'a yükseldi.

 

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