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Gündem İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor
Gündem

İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile ikna çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 15:16:00 - 2021-09-05 15:18:02
İkna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK/KCK'dan kaçan bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 143'e yükseldi.

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