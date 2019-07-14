İkmal ne demektir? İkmal kelimesinin anlamı TDK

İkmal ne demektir? İkmal kelimesinin anlamı merak ediliyor. KPSS 2019 ilk aşaması olan sınavı bugün gerçekleşti. Sınavda çıkan sorulardan bazıları ilgi çekiyor. İlgi çeken sorulardan birinde ikmal kelimesi yer arıyordu. Kelimenin anlamını bilmeyen adaylar ikmal kelimesi nedir ikmal ne demektir TDK ikmal aramaları yapıyor. İşte ikmal kelimesinin anlamı...

İkmal ne demektir?

Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.

Bitirme.

Cümlenin veya dizenin anlamınısonra gelen cümle veya dize ile tamamlama.

TDK'ya göre ikmal kelimesinin anlamı

ikmal, -li

(ikma:li), Arapça ikmāl

1. isim Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme:

"Kolordu ikmaliyle ilgili bir iş için görevli olarak gelmiş." - Attila İlhan

2. isim Bitirme.

3. isim, askerlik Geri hizmet.

4. isim, edebiyat Cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlama.