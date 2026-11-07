İklim zirvesinin yanı başındaki köyü baştan sona dönüştürdüler

COP31 İklim Zirvesi'nin düzenleneceği EXPO yerleşkesinin hemen sınırındaki Solak Mahallesi'nde çocuklar için kurulan oyun parkının zemininde, zeytin çekirdeklerinden elde edilen doğal malzeme kullanıldı. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı, yaklaşık 800 nüfuslu ve eski statüsü köy olan mahalle, 9-20 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 'Sıfır Atık Köyü' projesiyle baştan aşağı yenilendi.

DHA'nın haberine göre parka Danimarka'dan getirilen oyun grupları yerleştirildi; çocukların oynayabileceği farklı bölümlerin bulunduğu alanda geri dönüşüm ve doğal malzeme kullanımı esas alındı. Mahalledeki Solak İlkokulu ve Ortaokulu da yenilendi; 116 öğrencinin eğitim gördüğü okulda çocuklar için oyun, dinlenme ve bekleme alanları düzenlendi.

Proje kapsamında köyün yolları yenilenerek asfaltlandı, yol kenarları çiçek ve bitkilerle donatıldı. Konak olarak adlandırılan evlerin cepheleri elden geçirildi; kıraathane, berber, market ve cami yenilenip boyandı. Duvarlara COP31 temalı resimler ve çevre mesajları işlendi. Okulun çevresindeki duvarlarda Antalya'nın simgeleri, caretta caretta, doğa ve çocuk figürleri ile COP31 logosu yer aldı.

Atık ahşaptan at heykeli, şişe kapağından ağaç figürü

Köy meydanı biçiminde düzenlenen Sıfır Atık Etkinlik Alanı'nda, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanıldığı ahşap yapılarda muhtarlık binası, üretim atölyeleri, satış noktaları ve sosyal alanlar oluşturuldu. Alanın ortasındaki oturma bölümleri ve sahnenin konserlerin yanı sıra düğün, nişan ve çeşitli sosyal etkinliklerde kullanılması planlanıyor.

Etkinlik alanına kullanılmış ahşap parçalardan yapılan gerçek boyutlara yakın bir at heykeli, ağaç kütüklerinden baykuş figürleri ile metal parçalardan tasarlanan kuş ve ağaç heykelleri yerleştirildi. Şişe kapaklarından hazırlanan rengarenk ağaç figürü ise ahşap yapıların duvarlarını süsledi. Eserlerle ziyaretçilere, geri dönüşümün yalnızca atık toplamakla sınırlı olmadığı, kullanılmayan malzemelerin sanat eserine dönüşebileceği mesajı verildi.

Kadınlara üretim ve satış bölümleri, köye atölyeler

Etkinlik alanında kadınlar için ayrılan özel bölümlerde, geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırlanan el emeği ürünlerin sergilenip satılabilmesi hedefleniyor. Yöresel ürünler ve bakliyat satışı için de ayrı bölümler tasarlandı. Köyde tekstil ve marangoz atölyeleri kuruldu; kompost ve mama üretim makineleriyle organik atıkların değerlendirilmesine yönelik altyapı oluşturuldu.

'Kaynakları koru, geleceği kazan' sloganlı istasyon

Köyün farklı noktalarına kağıt, cam, plastik, metal, elektronik atık ve atık pillerin ayrı ayrı toplanabilmesi için geri dönüşüm üniteleri yerleştirildi. Aksu Belediyesi mobil atık getirme merkezi kurdu; bakanlığın 'Kazan' adını taşıyan sıfır atık dönüşüm istasyonu da mahalledeki yerini aldı. 'Kaynakları koru, geleceği kazan' sloganının bulunduğu istasyonda farklı atık türleri için ayrı bölmeler oluşturuldu. Evlerde ve iş yerlerinde çıkan geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlandı.

Etkinlik alanındaki ahşap direklerin üzerine rüzgar türbinleri, çeşitli yapıların üzerine güneş panelleri kuruldu. Yeşil alanlarda yapılan peyzaj düzenlemeleri, ahşap yapılar ve geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan objelerle köyün yeni görünümü tamamlandı.