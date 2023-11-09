İklim krizi sigortaları artırdı

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de artan sel, su baskını olayları ve iklim değişikliğinin getirdiği etkiler, iş dünyasında da risk yönetimini yeniden şekillendiriyor. Türkiye’nin ekonomik yapısında bel kemiği konumundaki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) de bu tür olaylardan en çok etkilenen grubun başında geliyor.

Bu risklerin iş sürekliliği üzerindeki potansiyel tehditleri minimize etmek ve KOBİ’lerin güçlü bir risk yönetimi stratejisi geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla, "KOBİ Paket Sigortası"nın hayati önem taşıdığını vurgulayan Steel Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Abdullah Özcan “KOBİ’ler ekonomimizin can damarıdır ve her biri geniş kapsamlı risklerle yüz yüzedir. KOBİ Paket Sigortası’nın önemini ve sağladığı kapsamlı korumayı işletmelerimize anlatmanın hayati önemde olduğuna inanıyoruz. Bu paketler, işletmelerin beklenmedik durumlarda direnç göstermelerine olanak tanırken, aynı zamanda iş sürekliliklerini de güvence altına alıyor." dedi.

Esnek teminat seçenekleri sunuluyor

KOBİ Paket Sigortası, iş yerleri için olası sel, su baskını, yangın, hırsızlık gibi risklere karşı geniş kapsamlı bir teminat sunuyor ve ayrıca iş kesintisi durumlarında da işletmelerin zararlarını en aza indirgeyecek çözümler içeriyor. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren, iş yerleri ve KOBİ'ler için yangın sigortası paketlerine ek olarak deprem ve yanardağ püskürmesi teminatları dahil edilecek. Yeni düzenleme kapsamında, betonarme yapılarda 1. Grup için uygulanan deprem çarpanı binde 2,50’den binde 3,13’e çıkarılacak.