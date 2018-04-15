İklim değişikliğini protesto için kendini yakan ünlü avukat öldü

BBC'nin haberine göre Buckel, cesedin yakınlarında bulunan notunda, insanların dünyaya verdiği zararı simgelemek amacıyla fosil yakıt kullanarak kendisini yakmaya karar verdiğini yazdı.

Buckel, birçok kişinin kirli havayı soluduğunu ve bundan dolayı da erken yaşta öldüğünü de belirtti.

60 yaşındaki ünlü avukat, yaşamının son dönemlerinde çevre örgütleriyle birlikte çalışıyordu.

New York Times'da yer alan habere göre, Buckel, "Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza sızıyor… Fosil yakıt kullanılarak gerçekleştirilen erken ölümüm kendi kendimize neler yaptığımızı ortaya koyuyor" dedi.