İklim değişikliği nedeniyle İtalyanları kahve korkusu sardı! İşte yeni planının detayları ortaya çıktı!

Küresel kahve çekirdeği fiyatı yükselirken İtalyanlar, ucuz espressolarının geleceğinden endişe duyuyor.

İtalya’nın değerli kahve kültürü, küresel kahve çekirdeği fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla önemli bir zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, İtalyanların sevdikleri espresso shot’ları için 2 avroya kadar para ödemesine neden olabilir.

Mevcut oranlardan yüzde 66’ya kadar daha yüksek olabilecek bu fiyat artışı, uygun fiyatlı kahvenin uzun zamandır kültürel bir temel olduğu bir ülkede tüketiciler ve kafe sahipleri arasında endişe yaratıyor.

Espresso için 1,20 avro, cappuccino içinse 1,50 avro civarında ödeme yapmaya alışmış İtalyanlar, şimdi ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmaya hazırlanıyor.

Kahve fiyatlarındaki artışlar yaşam tarzını bozabilir

Kaliteyi belgelendiren İtalyan Espresso Enstitüsü’nün başkanı Luigi Morello, yaygın endişeyi şöyle dile getirdi:

Espresso fiyatları konusunda herkes oldukça tedirgin, korkulu ve panik halinde.

Potansiyel fiyat artışı, yerleşik toplumsal bir alışkanlığın bozulmasına yol açma tehlikesi taşıyor.

Önde gelen tüketici derneklerinden Assoutenti, İtalyanların ve yabancı turistlerin kamu kuruluşlarında yılda yaklaşık 6 milyar kahve tükettiğini ve yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiğini tahmin ediyor.

Bu yoğun kafein alışkanlığı, Batı Avrupa’nın en düşükleri arasında yer alan İtalya’daki geleneksel düşük kahve fiyatlarıyla da besleniyor.

Ancak küresel kahve tedarik zincirleri, iklim değişikliği ve son jeopolitik olaylar nedeniyle önemli kesintilerle karşı karşıya kalıyor.

Kahve vadeli işlemlerinin fiyatları fırladı

Kahve vadeli işlemlerinin fiyatları fırladı; yüksek kaliteli Arabica kahvesi pound başına 2,49 dolardan, Robusta çekirdekleri ise ton başına 5.000 doları aşarak bir yıl öncesine göre iki katına çıktı.

Husi militanlarının Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırıları, gemilerin daha uzun rotalar izlemesini zorunlu kılarak tedarik zincirlerini daha da zorlayan bir durum yarattı.

Tüketici grupları, bu fiyat artışlarının günlük yaşam üzerindeki etkisine ilişkin endişelerini dile getiriyor.

Assoutenti Başkanı Gabriele Melluso, yerel kafelerde fiyat artışlarının daha da artmasının “milyonlarca vatandaşın günlük ritüeli” haline gelebileceği uyarısında bulundu.

Bazı İtalyanların, COVID-19 salgını sırasında edinilen makineleri kullanarak evde kahve içmeye yönelebileceği, hatta espresso alışkanlıklarından tamamen vazgeçebileceği yönünde endişeler var.

Kahve sektörü fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söylüyor

Kahve sektörü ise fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Barista ve kafe işletmecilerinin temsilcileri, satışların yüzde 30’una kadarını espresso ve ilgili içeceklerin oluşturduğu geleneksel kahve barlarının artan maliyetlere karşı özellikle savunmasız olduğunu belirtiyor.

İtalyan Kamu İşletmeleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Luciano Sbraga, durumun içler acısı tablosunu şöyle dile getirdi:

Özel kahve barları sıkıntıda. Sadece aileler tarafından işletiliyorsa, çalışanı yoksa ve pahalı bir yeri yoksa işe yarayabilirler. O zaman kendinizi hayatta tutabilirsiniz.

Durum, İtalya’nın kahve fiyatlandırmasıyla olan tarihi ilişkisi nedeniyle karmaşıktır. Roma, yıllarca espressonun fiyatını herkes için uygun tutmak için düzenledi.

Bu fiyat kontrolleri onlarca yıl önce sona ermesine rağmen, ucuz kahve beklentisi İtalyan kültüründe derinden yerleşmiş durumda. Kafe sahipleri yalnızca ekonomik baskılarla değil, aynı zamanda yerel topluluklarına derinden bağlı oldukları için sosyal baskılarla da karşı karşıya kalıyorlar.

Morello, “Halk arasında sabit bir fiyat beklentisi var, bu da siyasi bir bedel” diye konuştu.

Diğer taraftan baristalar, hacmi kaybetmemek için çok fazla artırmaktan korkuyorlar.

Bu kültürel beklenti, kafe sahipleri için zorlu bir denge eylemi yaratıyor. Roma’nın Centocelle semtindeki Tazza D’Oro kahve dükkanını işleten Gianni Manganiello, yakın zamanda espresso fiyatını fincan başına 90 sentten 1 avroya çıkardı.

Hammadde maliyetleri artmaya devam ederse %10’luk bir artışa daha açık olsa da, dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor: “Her fiyatı artıramazsınız, yoksa tüm müşteriler ortadan kaybolur. Bir denge korumanız gerekir.”

Enflasyon daha fazla baskı yaratıyor

Kafe sahipleri üzerindeki baskı çok yönlüdür. Kahve çekirdeği fiyatlarının artmasına ek olarak, artan enerji maliyetleri ve diğer enflasyonist baskılarla da boğuşuyorlar. Tüketici grupları, espresso fiyatlarının 2021’den bu yana yaklaşık %15 arttığını belirtiyor.

Büyük kahve kavurucuları da sıkıntıyı hissediyor ve fiyatlarını çoktan artırdılar. Lavazza Group başkanı Giuseppe Lavazza ve Illycaffè CEO’su Cristina Scocchia gibi sektör liderleri, ufukta daha fazla fiyat artışı olacağı konusunda kamuoyunu uyardı.

Tüm bu uyarılara rağmen bazı tüketici savunucuları, kahve dükkanlarının hâlâ önemli kâr marjlarını koruduğunu savunuyor.

Assoutenti’den Melluso, “Bir fincanın üretim maliyetinin satış fiyatından önemli ölçüde düşük olduğunu ve kâr marjlarının devam ettiğini” iddia ediyor.

Ancak bu görüş, tedarik zinciri boyunca artan maliyetlere dikkat çeken sektör temsilcileri tarafından tartışılıyor.

Durum bazı yaratıcı çözümlere yol açtı. Liguria’da bir bar sahibi, müşterilerin fiyatlar hakkındaki şikayetlerine, müşteriler bardaklarını, kaşıklarını ve şekerlerini evden getirirlerse espressoyu sadece 70 sente satmayı teklif ederek yanıt verdi.

Bu tür girişimler, bazı kafe sahiplerinin artan maliyetlerle boğuşurken müşteri tabanlarını korumak için ne kadar ileri gidebileceklerini ortaya koyuyor.

İtalyan kahve endüstrisi bu çalkantılı sularda yol alırken, sonuç belirsizliğini koruyor. İtalyanlar daha yüksek fiyatlara uyum sağlayacak mı yoksa kahve tüketim alışkanlıkları önemli ölçüde değişecek mi?

Bu soruların yanıtları İtalya’nın kafe kültürü, turizm sektörü ve günlük sosyal yaşamı üzerinde geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir.

İtalyanlar şimdilik nefeslerini ve cüzdanlarını tutarak bir sonraki fincan kahvelerinin ne kadara mal olacağını bekliyorlar.

Ülkenin uzun zamandır uygun fiyatlı espresso tutkusunun küresel ekonomik güçlerin baskılarına dayanıp dayanamayacağını önümüzdeki aylar gösterecek.